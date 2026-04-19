Idra Kayne: Το βιογραφικό της τραγουδίστριας και “βασίλισσας” της soul funk

Η Idra Kayne είναι μία τραγουδίστρια με μακρά πορεία στο χώρο της μουσικής, καθώς από μικρή ηλικία είχε δείξει την κλίση και το ταλέντο της. Εκτός από το ταλέντο της, οι σπουδές της την έχουν βοηθήσει να φτάσει σε ένα κορυφαίο επίπεδο, με τις φωνητικές της ικανότητες να εντυπωσιάζουν σε κάθε τραγούδι.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η καταγωγή και οι σπουδές της

Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι. Όσον αφορά την καταγωγή της, η Idra Kayne κατάγεται από την Ελλάδα και την Ουγκάντα, καθώς ο πατέρας της είναι Ουγκαντέζος και η μητέρα της Ελληνίδα. Από όταν ήταν παιδί ήταν εμφανής η κλίση της στα καλλιτεχνικά κι έτσι η ενασχόληση με την μουσική ήταν μονόδρομος για εκείνη. Ωστόσο οι σπουδές της δεν περιορίστηκαν μόνο στο τραγούδι, καθώς έκανε επίσης μαθήματα χορού και υποκριτικής.

Ειδικότερα, η Idra Kayne σπούδασε κλασσικό και τζαζ χορό για 15 περίπου χρόνια, ενώ παράλληλα διδάχθηκε από την Julie Massino τεχνική φωνητικής τοποθέτησης στο Vocal Art Academy. Επιπλέον, σπούδασε και στο Θέατρο Αλλαγών, κάνοντας μαθήματα υποκριτικής. Εδώ και χρόνια κάνει και η ίδια μαθήματα φωνητικής.

Σε συνέντευξή της στο soundarts η Idra Kayne είχε αναφέρει:“Πάντα ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με την τέχνη είτε με τη μουσική, είτε με το θέατρο είτε και με τα δύο μαζί. Δεν ήμουν ποτέ το παιδάκι που στα οικογενειακά τραπέζια θα έκαναshow. Μια κλασική ιστορία που μου λέγανε πάντα οι γονείς μου όταν ήμουν τριών χρονών είναι όταν μου είχαν κάνει δώρο αυτά τα παιδικά πιανάκια, τους φώναξα κάποια στιγμή στο σαλόνι κι έκατσα τους έπαιξα κάτι αρλούμπες. Δεν έπαιζα πιάνο προφανώς και στο τέλος έκανα μια υπόκλιση. Αυτό είναι όλο το σκηνικό που θυμούνται. Μετά στο σπίτι μιας οικογενειακής φίλης που είχα βρεθεί με κάτι άλλες φίλες μου και ξαδέρφια και πήγαμε στην ντουλάπα της, ντυθήκαμε και κάναμε ένα σκετσάκι”. Γενικά νομίζω ότι όλοι σοκαρίστηκαν όταν στα 18 τους είπα ότι δε θέλω να δώσω στις πανελλήνιες κι ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια“.

“Οι δικοί μου είπαν “τι λέει το παιδί; είναι καλά;” Ωστόσο, νομίζω περισσότερο σοκάρονται οι συμμαθητές μου από το σχολείο, γιατί δεν ήμουν το παιδί που ήταν στο15ταμελές, ούτε καν στο προεδρείο της τάξης. Όποτε έβαζα υποψηφιότητα έβγαινα πάντα ταμίας. Πώς νόμιζαν ότι εγώ τα πάω καλάμε τα οικονομικά, που δεν τα έχω πάει καθόλου καλά στη ζωή μου μέχρι τώρα, ένας Θεός ξέρει. Πρόσφατα σε ένα live που ήμουν και που είχε διερμηνεία σε νοηματική, η μία διερμηνέας ήταν συμμαθήτρια μου από το γυμνάσιο και μετά την συναυλία έρχεται και μου λέει “ρε ήταν στο κοινό και μία άλλη από το σχολείο μας και μου είπε πως δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι είσαι εσύ. Δεν σε θυμάται καν στο σχολείο. Ήμουν πάρα πολύ “ταπεινό χαμομηλάκι” παρόλο που ήμουν το μόνο μαύρο παιδί στο σχολείο και θα έπρεπε έστω κάποιος από αυτό και μόνο να με θυμάται”, είχε πει κλείνοντας η Idra Kayne.

Η υποψηφιότητα για την συμμετοχή στη Eurovision

Αναμφίβολα ακούγοντας κάποιος την Idra Kayne, καταλαβαίνει ότι θα της ταίριαζε απόλυτα η Eurovision. Έτσι, η τραγουδίστρια πήρε την απόφαση να καταθέσει τραγούδι προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. “Απ’ όσους ξέρω, γιατί δεν τους ξέρω όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή φέτος στον διαγωνισμό, είμαι σίγουρη ότι θα ‘ναι μια πολύ δυνατή συμμετοχή η Marseaux. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το κομμάτι της Ροζάνα Μαϊλάν που, επίσης, την ξέρω και είναι εξαιρετική καλλιτέχνιδα από την Κούβα”, είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στην Super Κατερίνα.

“Νομίζω ότι δεν περιμένω να ακούσω τίποτα πια φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision. Γιατί κάθε χρόνο στέλνουμε και κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε φορά που θα γράψω και θα κυκλοφορήσω ένα κομμάτι, πάντα κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια αίσθηση του πως θέλω να το παρουσιάσω live. Με το συγκεκριμένο, όμως, δεν μου έχει έρθει τίποτα στο μυαλό”, είχε πει κλείνοντας η Idra Kayne για το τραγούδι της.