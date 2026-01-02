Μαρία Σάκκαρη για την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι»

Μετά την επιβλητική νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα στο United Cup της Αυστραλίας, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για πρώτη φορά για το επόμενο βήμα στη ζωή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχει έναν σύντροφο που την αγαπάει.

Το «ναι» στην πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήρθε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, επισφραγίζοντας μια σχέση πέντε ετών.

Οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως προσδίδουν μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία στον αρραβώνα, καθώς το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που κοσμεί πλέον το χέρι της Μαρίας αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο, καθώς ανήκε στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

«Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που με αγαπάει», απάντησε η Ελληνίδα τενίστρια για την πρόταση γάμου που δέχθηκε.

Να θυμίσουμε ότι την είδηση επιβεβαίωσε σε κλίμα ευφορίας και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συζήτηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποκάλυψε με χιούμορ την επιθυμία των γονέων να γίνουν παππούδες μέσα στο 2027.

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη: