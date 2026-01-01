Πρόταση γάμου έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη Μαρία Σάκκαρη

Πρόταση γάμου στην Μαρία Σάκκαρη έκανε ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος, με την Ελληνίδα τενίστρια να απαντά θετικά.

Το δαχτυλίδι, ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, είναι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το 2027!

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει το United Cup. Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι γνώριζαν, διέκριναν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα.