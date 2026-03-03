Στην πρόσφατη εμφάνισή της στο «The 2Night Show», η Μαρία Κωνσταντάρου συγκίνησε περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα με τη χαμηλή της σύνταξη. Η σπουδαία ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα εμπόδια που συνάντησε στην καριέρα της, αλλά και στις ένδοξες στιγμές που έζησε δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε με μεγάλη αξιοπρέπεια για τα οικονομικά προβλήματα που περνάει σήμερα εξαιτίας της μικρής της σύνταξης. Στο κλείσιμο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την πήγε στο πλατό του «Εκατομμυριούχου», κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία της να δει από κοντά το αγαπημένο της παιχνίδι.

Όλα όσα είπε ο Μαρία Κωνσταντάρου

«Είχα την ατυχία από νωρίς στο Θέατρο Τέχνης να φανεί η αξία μου. Επομένως ήμουν επικίνδυνο στοιχείο. Αν εξαιρέσουμε την Αλίκη, η οποία ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν φοβόταν τίποτα και ήταν η μόνη που με πήρε να συνεργαστώ μαζί της. Καμία άλλη πρωταγωνίστρια δεν τόλμησε να με πάρει να παίξω τον δεύτερο ρόλο, γιατί έβγαινα μπροστά. Η Αλίκη ήταν πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Στη γενική πρόβα ήταν μια άλλη ηθοποιός, εκεί έπαιζε για τον εαυτό της και στη πρεμιέρα έδινε αυτό που ήθελε ο κόσμος να δει, την Barbie», είπε αρχικά η Μαρία Κωνσταντάρου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στην συνέχεια τόνισε: «Κάποτε το θέατρο είχε μαγεία, αισθανόσουν ένα ρίγος στην παράσταση, έβλεπες τους ηθοποιούς να «πάλλονται», τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν νιώθω δικαιωμένη από την πορεία μου, έβγαιναν ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω, δεν με έπαιρναν. Δεν ήμουν γκρινιάρα… αλλά δεν έπαιζα μπιρίμπα».

«Είχα μια σύνταξη από τον πατέρα μου και με το που ήρθε ο Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν ό,τι έχει απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!», εξομολογήθηκε για τις οικονομικές της δυσκολίες.