Σκιαδαρέσης και Μάλφα πρωταγωνιστούν σε βίντεο εμπνευσμένο από το «ΣΕΑ Αταλάντης»

Με χιούμορ, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα πρωταγωνίστησαν σε ένα σύντομο βίντεο, στηρίζοντας τη μουσική πορεία των δίδυμων κορών τους, που είναι γνωστές στο κοινό ως «Σκιαδαρέσες».

Το μουσικό δίδυμο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στον ιδιαίτερο ήχο του, που συνδυάζει στοιχεία indie, rock, alternative και ακουστικής μουσικής. Τα τραγούδια τους χαρακτηρίζονται από αυθορμητισμό, ελευθερία έκφρασης, αιχμηρό χιούμορ και συχνά έντονο κοινωνικό σχολιασμό.

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Αφορμή για το βίντεο στάθηκε το τραγούδι τους «ΣΕΑ Αταλάντης», το οποίο γυρίστηκε στον ομώνυμο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και γνώρισε μεγάλη απήχηση στα social media. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν και οι γονείς τους για το δικό τους χιουμοριστικό γύρισμα, έχοντας μαζί τους και τον 21χρονο γιο τους, το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του τραγουδιού: «είμαι ξετσίπωτη, είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς θα ’μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ», στίχοι που έχουν συνδεθεί με την επιτυχία του κομματιού.

Οι «Σκιαδαρέσες» έκαναν τα πρώτα τους βήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανεβάζοντας αυτοσχέδια και χαμηλού κόστους βίντεο στο διαδίκτυο. Μέσα από πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok απέκτησαν γρήγορα φανατικό κοινό και σήμερα συνεχίζουν με σταθερά ανοδική πορεία στη μουσική σκηνή.

Το τραγούδι «ΣΕΑ Αταλάντης» κυκλοφόρησε επίσημα ως single στις 27 Μαρτίου 2026 και 4 μέρες μετά κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ.

Η Όλγα και η Νίκη Σκιαδαρέση παραμένουν επικεντρωμένες στη μουσική. Ο μικρότερος αδερφός τους, ο Γιάγκος που γεννήθηκε το 2005, επέλεξε να μην ακολουθήσει καλλιτεχνική πορεία και ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες.