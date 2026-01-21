Μαρία Κωνσταντάρου: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν ήταν η Barbie που παρίστανε, ήταν για σπουδαιότερα πράγματα»

Η Μαρία Κωνσταντάρου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», κάνοντας μια αναδρομή στην καριέρα της και τις μεγάλες συνεργασίες της στον κινηματογράφο. Η ηθοποιός αναφέρθηκε με θαυμασμό στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, τονίζοντας πως η πραγματική της αξία ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα από την εικόνα της «Barbie» που πρόβαλλε.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η συμμετοχή της στη σειρά του ANT1 «Σοφία Ορθή» ήταν εκείνη που της απέφερε τα περισσότερα χρήματα στην επαγγελματική της πορεία.

Μιλώντας στον Χρήστο Λυσσέα, μοιράστηκε αναμνήσεις από το παρελθόν, συνδέοντας την καλλιτεχνική της διαδρομή με τις οικονομικές απολαβές της εποχής.

Όλα όσα αποκάλυψε η ηθοποιός

«Με την Αλίκη τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα μια φορά η Αλίκη μου λέει “γιατί δεν είμαστε εμείς φίλες;”. Λέω “Αλίκη μου γιατί δεν έχεις χρόνο”. Η φιλία χτίζεται. Μπορούσε να μου εκμυστηρευτεί στο καμαρίνι κάποια στιγμή κάτι προσωπικό της, αλλά δεν κάναμε παρέα ποτέ. Η Αλίκη δεν ήτανε η Barbie που παρίστανε. Την Barbie θέλανε, γι’ αυτό τους την έδινε. Η Αλίκη ήταν για πολύ σπουδαιότερα πράγματα», αποκάλυψε η Μαρία Κωνσταντάρου.

«Παντρεύτηκα έναν υπέροχο άνθρωπο, χώρισα. Πριν χωρίσω έμεινα έγκυος, έφτασα στους εννέα μήνες, το παιδί πνίγηκε απ’ τον λώρο και μετά έλεγα “τώρα θα παίξω αυτό, άστο”, “τώρα θα παίξω εκείνο, άστο”. Δεν περνάω άσχημα μόνη μου, όχι καθόλου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα περνούσα καλύτερα αν είχα μία συντροφιά», είπε, σε άλλο σημείο, η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: