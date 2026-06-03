Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 μηνών – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννηση της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια, η οποία έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τη δημοσιότητα μετά τον ερχομό του παιδιού της, μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα.

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Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη της ξαπλωμένη στην κούνια της, φροντίζοντας ωστόσο να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ώστε να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά της.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε σχετική αναφορά και μέσα από την τηλεοπτική της εκπομπή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα η κόρη μου γίνεται δύο μηνών.

Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα, της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι να της κάνω ανάλογα….».