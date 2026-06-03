Κλέλια Ανδριολάτου: Αποχωρίστηκε το ξανθό της look!

Σε μια ριζική ανανέωση της εξωτερικής της εμφάνισης προχώρησε η Κλέλια Ανδριολάτου, επιβεβαιώνοντας πως μια αλλαγή στα μαλλιά συχνά σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου δημιουργικού κύκλου.

Η δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί, τουλάχιστον προσωρινά, από το γνώριμο ξανθό hair look που είχε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας μια πιο ζεστή, καστανή απόχρωση.

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Το «νέο κεφάλαιο» και η τηλεοπτική επιστροφή

Η νεαρή πρωταγωνίστρια, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο μέσα από τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Maestro», θεωρείται δικαίως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της γενιάς της σε θέματα ομορφιάς και στυλ.

Μέχρι πρότινος, σήμα κατατεθέν της αποτελούσε το φυσικό balayage, το οποίο συνδύαζε καστανές βάσεις με φωτεινές, sunkissed ανταύγειες.

Ωστόσο, με πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός προανήγγειλε την έναρξη ενός «νέου κεφαλαίου» στην επαγγελματική της πορεία.

Η ανάληψη ενός νέου ρόλου φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για αυτή την αισθητική μεταμόρφωση, καθώς οι απαιτήσεις της υποκριτικής τέχνης επιβάλλουν συχνά τέτοιου είδους αλλαγές.