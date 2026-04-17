Η Μαρία Ιωαννίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην κριτική του Δημήτρη Παπάζογλου, αμφισβητώντας τη δική του επαγγελματική πορεία. Η γνωστή καλλιτέχνις αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του χορογράφου, ο οποίος νωρίτερα είχε παραδεχτεί δημόσια πως δεν του αρέσουν οι χορευτικές της ικανότητες.

Όλα όσα είπε η Μαρία Ιωαννίδου

«Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, “Σειληνός-Ιωαννίδου”. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε ότι: «Καλός χορευτής ήτανε. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;».

«Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου», κατέληξε η Μαρία Ιωαννίδου.

Τι είχε δηλώσει ο Δημήτρης Παπάζογλου

Ο Δημήτρης Παπάζογλου δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» πως η Μαρία Ιωαννίδου δεν τον άγγιζε ως χορεύτρια, παρά το γεγονός ότι διέθετε ένα εξαιρετικό σώμα.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η συμμετοχή της στις ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη συνέβαλε στη δημιουργία ενός «χαζοχαρούμενου» προφίλ που ο ίδιος δεν εκτιμούσε.

«Η Μαρία Ιωαννίδου, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δε μου άρεσε ως χορεύτρια. Δε μου άρεσε, δε με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε αυτό το χαζοχαρούμενο», είχε σχολιάσει ο Δημήτρης Παπάζογλου σε συνέντευξή του στο «Happy Day».

