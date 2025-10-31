Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Αντωνά βρέθηκε καλεσμένη στην ανατρεπτική late night εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη». Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πρώτη τους γνωριμία πριν από αρκετά χρόνια.

Η Μαρία Αντωνά, σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, εξομολογήθηκε στον Φάνη Λαμπρόπουλο ότι η πρώτη τους επαφή με τον Γιώργο Λιάγκα δεν ήταν πρόσφατη, όπως ίσως πιστεύουν πολλοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική πρεμιέρα (vid)

«Με τον Γιώργο είχαμε γνωριστεί πριν πάρα πολλά χρόνια όταν είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για τη βραδινή εκπομπή του στον ΑΝΤ1. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής. Τελικά δεν πήρα εγώ τη θέση, είχε επιλεχθεί η Νικολέτα Ράλλη. Είχε περισσότερη εμπειρία εκείνη», αποκάλυψε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Αντωνά παραδέχτηκε: «Αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι πως είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό το πράγμα, θέλει πάρα πολύ τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος».

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Μαρίας Αντωνά και του Γιώργου Λιάγκα αποκαλύφθηκε στα ΜΜΕ περίπου τον Ιούνιο του 2024, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν έντονα δημοσιεύματα και φήμες.

Μέσα στο καλοκαίρι, η σχέση τους έγινε ευρέως γνωστή, με κοινές εμφανίσεις και αργότερα με την πρώτη κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρία Αντωνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο του 2025.