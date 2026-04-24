Μαρία Αναστασοπούλου για Γιάννη Κολοκυθά: «Από τη στιγμή που χωρίσαμε εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου»

Για τον χωρισμό της με τον Γιάννη Κολοκυθά μίλησε στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη η Μαρία Αναστασοπούλου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε όταν πάρθηκε η απόφαση να χωρίσουν μετά από 11 χρόνια δεν άλλαξε κάτι στη ζωή των δυο τους.

«Εγώ έχω κάνει λίγες και συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή μου που κράτησαν πολλά χρόνια. Η πιο γνωστή στον κόσμο κράτησε 11 χρόνια. Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας, αλλά θα πω ότι δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για όλα», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Όταν κάποιος παίρνει διαζύγιο και τον ρωτούν αν θα ξαναφτιάξει τη ζωή του, μου χτυπάει τόσο πολύ άσχημα αυτή η ερώτηση. Είναι σαν να θεωρεί ο απέναντι ότι η ζωή σου είναι χαλασμένη και η δική του είναι εντάξει.

Όλο αυτό είναι λάθος. Από τη στιγμή που χωρίσαμε με τον Γιάννη, εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου, κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, δεν άλλαξε τίποτα απ’ όλα αυτά».