Μαρία Αναστασοπούλου για Γιάννη Κολοκυθά: «Από τη στιγμή που χωρίσαμε εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου»
«Όταν με ρωτάνε αν θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, μου χτυπάει πολύ άσχημα»
Για τον χωρισμό της με τον Γιάννη Κολοκυθά μίλησε στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη η Μαρία Αναστασοπούλου.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε όταν πάρθηκε η απόφαση να χωρίσουν μετά από 11 χρόνια δεν άλλαξε κάτι στη ζωή των δυο τους.
«Εγώ έχω κάνει λίγες και συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή μου που κράτησαν πολλά χρόνια. Η πιο γνωστή στον κόσμο κράτησε 11 χρόνια. Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας, αλλά θα πω ότι δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για όλα», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:
«Όταν κάποιος παίρνει διαζύγιο και τον ρωτούν αν θα ξαναφτιάξει τη ζωή του, μου χτυπάει τόσο πολύ άσχημα αυτή η ερώτηση. Είναι σαν να θεωρεί ο απέναντι ότι η ζωή σου είναι χαλασμένη και η δική του είναι εντάξει.
Όλο αυτό είναι λάθος. Από τη στιγμή που χωρίσαμε με τον Γιάννη, εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου, κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, δεν άλλαξε τίποτα απ’ όλα αυτά».
