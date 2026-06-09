Θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλγαρα: Νεκρή 70χρονη μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα με μια νεκρή 70χρονη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 9 Ιουνίου μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στη διασταύρωση Ευζώνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thesspost, η γυναίκα ηλικίας 70 ετών αρχικά διασωληνώθηκε, ωστόσο λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της, επίσης 70 ετών, φέρει ελαφρά τραύματα. Η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζεται καλή, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και εάν κριθεί απαραίτητο, θα νοσηλευτεί.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Λόγω του τροχαίου και των οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα, στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις, με την Τροχαία να καταβάλλει προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.