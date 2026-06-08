Κώστας Τουρνάς: «Στη γυναίκα μου είπα σ’ αγαπώ στις 20 μέρες γνωριμίας»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio 4» ήταν ο Κώστας Τουρνάς και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε στιγμές της προσωπικής του ζωής.

«Νομίζω ότι αν κανείς έδινε ένα στοιχείο πρόωρης ωριμότητας, θα ήταν κυρίως από τα πράγματα που είχαν μεσολαβήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα οποία σε ωριμάζουν, θες δε θες. Εκτιμάς καταστάσεις, σκέφτεσαι, σταθμίζεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήμουν ώριμος. Θεωρώ ότι υπήρξα αρκετά “αθώος” έως “αφελής”, ακόμη και στα δύσκολα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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«Περίπου στις 20 μέρες της είπα “σ’ αγαπάω”. Εγώ δεν λέω εύκολα αυτές τις λέξεις, δεν μου βγαίνει. Ακόμη και σήμερα. Δεν το λες εύκολα σε ένα άλλο πλάσμα. Πρώτα απ’ όλα εσύ έχεις μια δέσμευση απέναντι σε αυτό που λες», πρόσθεσε.

«Είναι πράγματα, τα οποία δεν μπορείς ακριβώς να τα σταθμίσεις, να τα εκλογικεύσεις, να τα καθαρίσεις σαν σκέψη. Είναι αυτά που είναι εκεί και γίνονται. Λέει κάποιος, η συμβίωση τόσα χρόνια που είστε μαζί είχε υποχωρήσεις; Είχε συμβιβασμούς;

Κανέναν! Μα κανέναν! Αν έχει συμβιβασμούς δεν είναι σχέση. Αν έχει υποχωρήσεις είναι καταπίεση. Αν έχει ρήξεις, οι οποίες εξομαλύνονται τεχνητά και με άλλα μέσα, πάλι δεν μπορείς να συμβιώσεις», τόνισε.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμβουλή γάμου. Η συμβουλή γάμου έχει και μια σκοπιμότητα, δηλαδή να μείνει ο γάμος. Γιατί να διατηρηθεί; Άμα δεν είναι, να μη διατηρηθεί», εξομολογήθηκε.