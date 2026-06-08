Άννα Πρέλεβιτς: Κι όμως! Μπέρδεψε τις δίδυμες κόρες της – Η αποκάλυψη που έκανε στο instagram

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε λίγο μετά το Πάσχα η Άννα Πρέλεβιτς που έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στα social media αποκαλύπτωντας το περιστατικό που της συνέβη και πώς τελικά κατάφερε να ξεχωρίσει τις κόρες της. Όπως ανέφερε, κοίταξε φωτογραφίες για να μπορέσει να θυμηθεί τα ρούχα που φορούσαν.

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«Επίσημα συνέβη! Σήμερα, για πρώτη φορά, μπέρδεψα τις κόρες μας στη βόλτα. Χρειάστηκε να ανοίξω το κινητό και να ψάξω τις φωτογραφίες που είχα στείλει στη γιαγιά μας το πρωί για να θυμηθώ ποια φορούσε τι και να σιγουρευτώ ότι δεν έκανα λάθος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.