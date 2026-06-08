Χρήστος Δάντης για το ατύχημα στο χέρι του: «Έκανα δύο χειρουργεία» (Βίντεο)

Για το ατύχημα που είχε με το χέρι του τον περασμένο Φεβρουάριο μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» ο Χρήστος Δάντης.

Όπως αποκάλυψε χρειάστηκε να κάνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ, εξομολογήθηκε ότι του έλειψε η επαφή με το κοινό.

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«Μου έχει λείψει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Το σπάσιμο αυτό ήταν δυνατό, έκανα δύο χειρουργεία και με κράτησε μακριά. Το τραγούδι δεν μου έλειψε, γιατί δούλευα στο στούντιό μου όσο μπορούσα καθημερινά. Προγραμμάτιζα και έπαιζα με το ένα χέρι, με το δεξί, γιατί το αριστερό δυστυχώς είναι παροπλισμένο, θα είναι για μεγάλη περίοδο», σημείωσε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Κυκλοφορούσα σε ένα βρεγμένο δρόμο, έβρεχε και έπαθα ένα ατύχημα, σαν να έπεσα σε χιόνι, σαν να γλίστρησα. Στο φυλάει ο Θεός, μπορεί να σε προφυλάσσει από κάτι. Μπορεί να νομίζεις ότι σου βάζουνε φρένο σε κάτι, αλλά να σε προφυλάσσουν από κάτι άλλο», αποκάλυψε σχετικά με το ατύχημα.