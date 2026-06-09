Αλέξανδρος Τσουβέλας: Σε δημόσια εμφάνιση με την σύντροφο του Εύα Καρύδη – «Τι να κάνω, να την κρύψω;»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη εμφανίστηκαν μαζί σε εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας (8/6) με τον γνωστό κωμικό να επαναλαμβάνει πως στο εξής θα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κάθε φορά που θίγεται η τιμή και υπόληψη του ίδιου και της συντρόφου του.

«Δεν έχω στεναχωρηθεί. Εγώ πήρα απλά τα μέτρα μου, γιατί δεν είναι ανάγκη άνθρωποι που είναι δίπλα μας, επειδή εμείς μπορεί να είμαστε αυτή την περίοδο στα φώτα της δημοσιότητας, να είναι υποχρεωμένοι να είναι ανεκτικοί σε τοξικότητα και χυδαία σχόλια», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, στο απόσπασμα που μεταδόθηκε το πρωί της Τρίτης από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

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Στην συνέχεια πρόσθεσε πως: «Εγώ δεν δέχομαι το γεγονός “είσαι δημόσιο πρόσωπο, άρα το δέχεσαι”. Όλοι εμείς εδώ κάνουμε μια δουλειά και είμαστε όλοι δημόσια πρόσωπα εν δυνάμει. Δηλαδή τώρα να έρθω εγώ κάτω από το δικό σου σπίτι και να λέω “η γιαγιά σου είναι άσχημη, η μάνα σου”, δεν είναι ωραία όλα αυτά. Και γι’ αυτό έλαβα τα μέτρα μου για να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει».

«Έχετε έρθει εδώ μαζί με τη σύντροφό σας», παρατήρησε ο ρεπόρτερ του Alpha. «Τι να κάνω, να την κρύψω;», απάντησε σε χιουμοριστικό ύφος Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Δεν είμαι εγώ μόνο σύντροφός της, είναι και το αντίθετο. Είναι κι εκείνη δική μου σύντροφος κι εγώ δικός της. Πάντα μιλάμε με τους ανθρώπους από την ίδια αφετηρία, τότε μόνο έχουν όλα νόημα. Να μην τα βλέπουμε λίγο προσωποκεντρικά, επειδή εμείς μπορεί αυτή την περίοδο, ξαναλέω, να είμαστε στα φώτα της δημοσιότητας».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από μια πρόσφατη κοινή δημόσια εμφάνιση, το ζευγάρι δέχτηκε αρνητικά και προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας χαρακτήρισε τα σχόλια αυτά ως «οχετό» και αποφάσισε με την Εύα Καρύδη να υπερασπιστούν την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, οι δυο τους προειδοποιούν ότι στο εξής θα ακολουθούν τη νομική οδό για να προστατεύουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».