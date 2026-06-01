Ντεμπούτο για την Λένα Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ – Τα πρώτα της λόγια (Βίντεο)

Ντεμπούτο στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ έκανε την Δευτέρα 1/6 η Λένα Φλυτζάνη.

Συγκεκριμένα, μετά το «διαζύγιο» του σταθμού του Νέου Φαλήρου με την Σία Κοσιώνη, η νεαρή δημοσιογράφος ανέλαβε τα ηνία στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων κάνοντας το βήμα παραπάνω καθώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να δούμε πώς καταγράφουμε τα γεγονότα αυτή την ώρα, εδώ στον ΣΚΑΪ» ανέφερε στα πρώτα της λόγια η Λένα Φλυτζάνη στο ξεκίνημα του κεντρικού δελτίο ειδήσεων.

Λένα Φλυτζάνη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που πήρε τη θέση της Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Η Λένα Φλυτζάνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου 1991 και είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Αριστοτελείου. Ωστόσο, αυτό που την κέρδισε ήταν και η δημοσιογραφία καθώς παράλληλα, με την εξάσκηση της δικηγορίας, σπούδαζε δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή.

Το ξεκίνημα της έγινε από τον σταθμό ΣΚΑΙ, στο πλευρό του Νίκου Υποφάντη, ενώ για τρία χρόνια (2020 – 2023), συμπαρουσίαζε την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με τον Δημήτρη Καμπουράκη.

Το επόμενο βήμα της ήταν να αντικαταστήσει την Εύα Αντωνοπούλου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού τις καθημερινές, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.