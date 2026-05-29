Μαντόνα: Αποκάλυψε ποιος διάσημος ήταν ο καλύτερος εραστής της – Η σχέση με τον JFK Jr. & η αντίδραση της Τζάκι

Η Μαντόνα κατάφερε για ακόμα μία φορά να στρέψει πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας μια άκρως αποκαλυπτική δήλωση για την προσωπική της ζωή και τους άνδρες που πέρασαν από αυτήν. Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ», στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II», επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, σχεδιάζοντας την κυκλοφορία ενός βίντεο γεμάτου αποκλειστικές εξομολογήσεις.

Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε από το Page Six, η διάσημη σταρ δεν δίστασε να απαντήσει ανοιχτά στην ερώτηση για το ποιος υπήρξε ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ ανάμεσα στους επώνυμους συντρόφους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Madonna: Κλάπηκαν τα εμβληματικά vintage ρούχα της από το Coachella – Προσφέρει αμοιβή σε όποιον τα βρει

Θέτοντας ως μοναδικό όρο ότι θα αναφερόταν αποκλειστικά σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, η Μαντόνα άφησε κατά μέρος ονόματα όπως ο ράπερ Tupac Shakur ή ο καλλιτέχνης Ζαν-Μισέλ Μπασκιά και κατονόμασε τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε αμέσως αίσθηση και πυροδότησε έντονες συζητήσεις. Οι δυο τους διατηρούσαν δεσμό στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μια περίοδο που η τραγουδίστρια βρισκόταν στην απόλυτη κορυφή της καριέρας της και, σύμφωνα με μαρτυρίες από πρόσφατες βιογραφίες, εκείνη ήταν που τον είχε πλησιάσει πρώτη, γοητεύοντάς τον.

Αυτό το ειδύλλιο δεν ήταν ανέφελο, καθώς είχε προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της μητέρας του, Τζάκι Κένεντι Ωνάση. Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ αδυνατούσε να κατανοήσει τη συμπεριφορά της Μαντόνα, καθώς η ίδια είχε περάσει όλη της τη ζωή προσπαθώντας να αποφύγει τους παπαράτσι, την ίδια ώρα που η νεαρή τότε σταρ επεδίωκε την προσοχή τους.

Παράλληλα, η κατάσταση περιπλεκόταν ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η Μαντόνα ήταν επισήμως παντρεμένη με τον Σον Πεν εκείνη την περίοδο, με τον οποίο βρισκόταν σε διάσταση και τελικά χώρισε τον Ιανουάριο του 1989.

Το βίντεο θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Grindr Presents και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ έφυγε από τη ζωή το 1999, σε ηλικία μόλις 38 ετών, μαζί με τη σύζυγό του Κάρολιν Μπεσέτ σε αεροπορικό δυστύχημα.