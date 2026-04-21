Madonna: Κλάπηκαν τα εμβληματικά vintage ρούχα της από το Coachella – Προσφέρει αμοιβή σε όποιον τα βρει

Η φετινή εμφάνιση-έκπληξη της Madonna στο πλευρό της Sabrina Carpenter στο Coachella 2026, ήταν μια από τις ιστορικότερες στιγμές του φεστιβάλ. Η «Βασίλισσα της Pop» κατάφερε να προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση αναβιώνοντας την εποχή του Confessions on a Dance Floor.

Λίγες ημέρες μετά το εκρηκτικό show, η Madonna αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram πως τα εμβληματικά κομμάτια που φόρεσε στη σκηνή εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πρόκειται για το ίδιο Gucci σακάκι, τον μωβ κορσέ και τις μπότες που είχε φορέσει στην πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2006. Η ίδια τόνισε με έμφαση πως αυτά τα αντικείμενα δεν είναι απλά υφάσματα, αλλά ένα ζωντανό μέρος της προσωπικής και μουσικής της ιστορίας.

Η σταρ, φανερά φορτισμένη, απηύθυνε δημόσια έκκληση στους θαυμαστές της και σε όποιον μπορεί να γνωρίζει κάτι για την τύχη τους.

Μάλιστα, προσφέρει υψηλή χρηματική αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους, υπογραμμίζοντας πως η συναισθηματική τους αξία είναι ανυπολόγιστη.

Τι έγραψε η Madonna στο Instagram

«Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί – η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο – το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα.

Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά», έγραψε στο Instagram.