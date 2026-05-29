Αττική: 2.021 παραβάσεις σε ελέγχους φορτηγών από την Τροχαία (Εικόνες & Βίντεο)

Ειδική εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής υλοποιήθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από οδηγούς φορτηγών οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.). και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., διενεργώντας εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κλπ).

Συνολικά, ελέγχθηκαν 855 φορτηγά και βεβαιώθηκαν 2.021 παραβάσεις εκ των οποίων, ενδεικτικά:

1.836 για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

129 για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και

4 για επισφαλή φόρτωση.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης), ενώ σε 12 περιπτώσεις ακινητοποιήθηκαν ισάριθμα φορτηγά οχήματα.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.