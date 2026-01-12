Μάνος Μαλλιαρός – Το βιογραφικό του παίκτη του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός εισέρχεται στο Survivor 2026, αποτελώντας ένα από τα πιο υποσχόμενα μέλη της ομάδας των Επαρχιωτών. Με εφόδια τις σπουδές του στη φυσική αγωγή και την εμπειρία του στον πρωταθλητισμό, υπόσχεται να συνδυάσει το κρητικό πείσμα με τις υψηλές αθλητικές επιδόσεις στην απαιτητική καθημερινότητα του Αγίου Δομίνικου.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Ο Μάνος Μαλλιαρός είναι ένας νέος άνδρας ηλικίας 28 ετών, ο οποίος διακρίνεται για τη φυσική του κατάσταση και την πειθαρχία που πηγάζει από την καθημερινή του ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Η καταγωγή του είναι από το Ρέθυμνο της Κρήτης, ένα στοιχείο που τονίζει συχνά, καθώς το κρητικό πείσμα και η ανθεκτικότητα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Όσον αφορά τις σπουδές του, είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εξειδικεύτηκε στην κολύμβηση και την ειδική αγωγή, τομείς που του προσέφεραν βαθιά γνώση της ανθρώπινης ανατομίας και της ψυχολογίας, εφόδια που θεωρεί απαραίτητα για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του ριάλιτι.

Λίγα λόγια για τον χαρακτήρα και την ζωή του

Ο δυναμικός παίκτης του Survivor 2026 είναι αδερφός του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού, ο οποίος μάλιστα έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του μέσω των κοινωνικών δικτύων ευχόμενος «καλή επιτυχία» στον αδερφό του για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Όσον αφορά τον χαρακτήρα του, ο Μάνος περιγράφεται ως ένας άνθρωπος δυναμικός και πειθαρχημένος, στοιχεία που καλλιέργησε μέσα από τον πρωταθλητισμό και τη δουλειά του ως γυμναστής. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη σύντροφό του, η οποία αποτελεί πηγή δύναμης για εκείνον.

Στο παιχνίδι δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ηγετικό ρόλο, πιστεύοντας ότι η αυθεντικότητα και το «ατσάλινο πείσμα» είναι τα κλειδιά για την επιβίωση.