Δανάη Μπάρκα: Δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από την πρόβα νυφικού – «Ορίστε ήρθα»

Σε τροχιά γαμήλιων προετοιμασιών βρίσκεται πλέον η Δανάη Μπάρκα, η οποία ετοιμάζεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, επιχειρηματία Φάνη Μπότση.

Το μυστήριο αναμένεται να τελεστεί στη Μεσσηνία το τριήμερο από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου.

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Επιθυμία του ζευγαριού είναι να κρατήσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τις κάμερες και τους δημοσιογράφους, μοιράζοντας τη χαρά του αποκλειστικά με στενούς συγγενείς και φίλους. Για τον λόγο αυτό, οι δυο τους κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό την ακριβή ημερομηνία της τελετής.

Αν και η παρουσιάστρια είχε εξομολογηθεί πρόσφατα πως είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά με τις ετοιμασίες, φαίνεται πως πλέον ανέβασε ρυθμούς.

Σήμερα, επισκέφθηκε το ατελιέ των γνωστών σχεδιαστών Mi-Ro, προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να πραγματοποιήσει την πρόβα του νυφικού της.

Η ίδια, μάλιστα, μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Ορίστε, ήρθα».