ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν οι τρεις φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος της Βόρειας Ελλάδας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος της Βόρειας Ελλάδας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες μετά τις απολογίες τους την Τρίτη 2/6, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.

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Όλοι αρνήθηκαν τις κακουργηματικές κατηγορίες εναντίον τους, ενώ ένα από τα μέλη που φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού στην εγκληματική οργάνωση τόνισε πως είναι νόμιμος αγρότης, με τη σύζυγό του να λέει μεταξύ άλλων πως είχε άγνοια για τα οικονομικά του συζύγου της.

«Τα χρήματα που έμπαιναν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα τρακτέρ ιδιοκτησίας μου και αγροτεμάχια με αντικειμενική αξία ύψους 300 ευρώ το στρέμμα, τα οποία δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος» ανέφερε μεταξύ άλλων ένας ακόμη κατηγορούμενος.