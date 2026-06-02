Κολωνάκι: Φωτιά σε υπόγειο κατάστημα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (02.06) στις δυνάμεις της πυροσβεστικής μετά από φωτιά σε υπόγειο κατάστημα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Σκουφά και Βουκουρεστίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.