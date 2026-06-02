Κολωνάκι: Φωτιά σε υπόγειο κατάστημα
Δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (02.06) στις δυνάμεις της πυροσβεστικής μετά από φωτιά σε υπόγειο κατάστημα στην περιοχή του Κολωνακίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Σκουφά και Βουκουρεστίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.
πηγή στην Google
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