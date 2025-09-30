Μαίρη Χρονοπούλου: «Αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι» λέει ο δικηγόρος της

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου της αξέχαστης ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 2023, μετά από σοβαρό τραυματισμό στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις σημερινές αποκαλύψεις, η υπόθεση έχει πλέον διαβιβαστεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τη ραγδαία αυτή εξέλιξη γνωστοποίησε ο Δημήτρης Χατζημιχάλης, δικηγόρος και στενός φίλος της ηθοποιού, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Χατζημιχάλης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τις συνθήκες του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου, επιβεβαίωσε ότι ο φάκελος βρίσκεται πλέον στα χέρια των εξειδικευμένων αρχών.

«Οι φίλοι της Μαίρης ήταν αυτοί που πίεσαν τις Αρχές να ασχοληθούν με αυτή την περίπτωση που πραγματικά είναι αξιοπερίεργη. Μια διάσημη ηθοποιός να βρίσκεται τραυματισμένη και να πεθαίνει χωρίς να ασχοληθεί κανένας μαζί της. Η Μαίρη Χρονοπούλου ήταν ιδιαίτερα προσεκτική τον τελευταία καιρό, περπατούσε σιγά σιγά, οπότε αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι», είπε αρχικά ο Δημήτρης Χατζημιχάλης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ και οι φίλοι της από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε για εγκληματική ενέργεια, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για το νοσοκομειακό, ούτε για την περιουσία που είχε. Δεν συνάδουν αυτά που λένε, με τον τραυματισμό της».

«Δεν ξέρουμε πώς χάθηκαν τα πράγματα αξία από το σπίτι, αυτό ήταν δουλειά της αστυνομίας. Εμείς ζητήσαμε να γίνει απογραφή νόμιμα, διορίστηκε επιτροπή. Είχε πολλά χρήματα στο σπίτι της», συμπλήρωσε ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου.

