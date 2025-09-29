Μαίρη Χρονοπούλου: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της θρυλικής ηθοποιού

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο της θρυλικής ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου (6 Οκτωβρίου), η υπόθεση αποκτά πλέον δραματική τροπή, καθώς ο φάκελος του θανάτου της μεταφέρεται για εξέταση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις σοβαρές αμφιβολίες που εξέφραζε επί μήνες ο στενός κύκλος της ηθοποιού σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της, ο οποίος επισήμως είχε καταγραφεί ως ατύχημα.

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, προχώρησε σε μια αφοπλιστική δήλωση μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, τονίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια».

«Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Αλλά βλέπουμε πως μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε, και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα», εξήγησε ο Δημήτρης Χατζημιχάλης.

«Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκανε αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε, η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: