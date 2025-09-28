Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές για το 40ημερο μνημόσυνο του πατέρα του – Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Με συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε ότι σήμερα τελέστηκε το 40ημερο μνημόσυνο στη μνήμη του πατέρα του που «έφυγε» από τη ζωή.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε σε ηλικία 79 ετών στις 24 Αυγούστου βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους.

«Πείτε τα εκεί πάνω…! Χαμογελαστοί κι αγκαλιασμένοι. Δεν είστε απλά φωτογραφίες, είστε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές και στα μισά της εκπομπής του στο Open αποχώρησε, με την Ιωάννα Μαλέσκου να συνεχίζει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

«Θα σας αφήσω για περισσότερο, θα πρέπει να φύγω. Είναι σήμερα το μνημόσυνο για τα 40 του πατέρα μου. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να πάω. Καλή συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.