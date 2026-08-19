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Πάρις Χίλτον: Απόδραση στη Σαντορίνη με την αδελφή της – Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από το νησί

Δεν παρέλειψαν να κάνουν τον γύρο του νησιού με σκάφος

Πάρις Χίλτον: Απόδραση στη Σαντορίνη με την αδελφή της – Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από το νησί
Πηγή φωτογραφίας: Paris Hilton / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Η Πάρις Χίλτον επέλεξε την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές τις διακοπές μαζί με την αδελφή της. Η διάσημη κληρονόμος μαζί με την Νίκι Χίλτον και φίλες της απολαμβάνουν τις ομορφιές του νησιού, ενώ δεν παρέλειψαν να κάνουν και τον γύρο της Σαντορίνης με σκάφος.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicky Rothschild (@nickyhilton)

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Γενικότερα, δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Χίλτον επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της, καθώς και στο παρελθόν έχει δείξει ότι προτιμάει την χώρα ειδικότερα για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Μάλιστα, κοινοποίησε και σχετικά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

@parishilton Sisters by chance, best friends by choice @Nicky Hilton Rothschild ♬ original sound – Milli
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