Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε 29χρονη από τη σκηνή της – Μάταια προσπάθησε να τη σώσει ο σύντροφός της

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 29χρονη γυναίκα στη Ρωσία, όταν δέχθηκε επίθεση από άγρια αρκούδα ενώ κατασκήνωνε μαζί με τον σύντροφό της στην οροσειρά Αλτάι.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται τις αρμόδιες αρχές, η αρκούδα τράβηξε την 29χρονη έξω από τη σκηνή της, την έσυρε προς το δάσος και της επιτέθηκε θανάσιμα.

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Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο κατασκήνωσης στο χωριό Αρτιμπάς, στη νότια Ρωσία.

Προσπάθησαν να τη σώσουν

Ο σύντροφος της 29χρονης, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στις διακοπές, περιέγραψε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης τις δραματικές προσπάθειες που έγιναν για να σωθεί η γυναίκα.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και άλλοι άνθρωποι επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή της αρκούδας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σταματήσουν την επίθεση.

Η 29χρονη καταγόταν από το Νοβοσιμπίρσκ.

Σκέψεις για απαγόρευση κυκλοφορίας

Μετά τη θανατηφόρα επίθεση, οι αρχές φέρονται να εξετάζουν την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Στην ευρύτερη περιοχή ζει μεγάλος αριθμός αρκούδων, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες τα ζώα παρατηρούνται να πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο σε σημεία ανθρώπινης δραστηριότητας.

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Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει προειδοποιήσει τους τουρίστες για τον κίνδυνο από την παρουσία αρκούδων, καλώντας όσους επισκέπτονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Ρωσία φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς καφέ και πολικών αρκούδων. Επιθέσεις σε ανθρώπους καταγράφονται κατά διαστήματα, ωστόσο οι θανατηφόρες επιθέσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες.

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Στα μέσα Ιουλίου είχε καταγραφεί ακόμη ένα θανατηφόρο περιστατικό, όταν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αρκούδα σκότωσε έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.