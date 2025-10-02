Λάκης Γαβαλάς: Η αποκάλυψη για τον γάμο του με μοντέλο από τη Νορβηγία – «Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ»

Το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, ο Σταύρος Θεοδωράκης υποδέχεται τον Λάκη Γαβαλά στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», σε μια συνέντευξη που αναμένεται να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές από την πολυτάραχη ζωή του γνωστού σχεδιαστή μόδας.

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης, ο Λάκης Γαβαλάς στρέφει το βλέμμα του στο παρελθόν και μιλάει ανοιχτά για τον γάμο που είχε συνάψει με ένα μοντέλο από τη Νορβηγία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Λάκης Γαβαλάς: «Η Άννα Βίσση μού έστειλε μήνυμα ότι δε με θέλει πια για φίλο, παρεξηγήθηκε πολύ»

Ο σχεδιαστής δεν περιορίζεται απλώς στην αναφορά του γεγονότος, αλλά προχωρά σε λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της γνωριμίας τους και τον τρόπο που οδηγήθηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας.

«Είχα παντρευτεί ένα μοντέλο, η οποία ήταν από την Νορβηγία. Γνωριστήκαμε στο Λονδίνο που είχε έρθει για μια δουλειά. Τότε ήμουν 22 ετών. Εγώ θαύμαζα το ανδρικό φύλο ως υπόσταση, γιατί ήθελα να μοιάσω σε έναν κούρο και το προσπαθώ ακόμη, αλλά δεν γίνεται», αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, μου έδωσε πάρα πολλή σημασία, με άγγιξε σε πάρα πολλά σημεία. Με υποχρέωσε να αγοράσω αυτόματο αυτοκίνητο για να μην έχω την έγνοια να αλλάζω ταχύτητες και να μην στερείται το χέρι μου, το οποίο κρατούσε πάντα», εξομολογήθηκε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας.