Λάκης Γαβαλάς: «Η Άννα Βίσση μού έστειλε μήνυμα ότι δε με θέλει πια για φίλο, παρεξηγήθηκε πολύ»

Μια νέα κόντρα ξέσπασε στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πρωταγωνιστές τον Λάκη Γαβαλά και την Άννα Βίσση. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε πως η πρόσφατη κριτική του για τις ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας στις μεγάλες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο είχε ως αποτέλεσμα να παρεξηγηθεί και να διακόψουν την επικοινωνία τους.

Ο Λάκης Γαβαλάς είχε παρακολουθήσει τις συναυλίες της Άννας Βίσση και σε δηλώσεις του που ακολούθησαν, σχολίασε με έντονο τρόπο τα ρούχα που επέλεξε η τραγουδίστρια, χαρακτηρίζοντάς τα ακατάλληλα για την περίσταση. Οι δηλώσεις αυτές, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, φαίνεται πως ενόχλησαν βαθιά την Άννα Βίσση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Η Αγγελική Νικολούλη στη συναυλία της Άννας Βίσση για ώρες όρθια τραγουδάει (Βίντεο)

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου το έγραψε, μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει», αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς, σε δηλώσεις του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: