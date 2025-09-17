Η Αγγελική Νικολούλη στη συναυλία της Άννας Βίσση για ώρες όρθια τραγουδάει (Βίντεο)

Η Άννα Βίσση έδωσε μια ανεπανάληπτη συναυλία στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, με χιλιάδες θαυμαστές να τραγουδούν μαζί της τις διαχρονικές επιτυχίες της. Ανάμεσά τους και μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη: η Αγγελική Νικολούλη.

Η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, γνωστή για τις συγκλονιστικές της τηλεοπτικές έρευνες, βρέθηκε στο κοινό και έκλεψε την παράσταση με τον ενθουσιασμό της. Με το κινητό στο χέρι, τραγουδούσε όρθια μεγάλες επιτυχίες της Βίσση, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο σημείο που η Άννα ερμήνευσε το «Πάλι στα χαμένα θα γυρνάω», η Νικολούλη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της και συνόδευσε τη «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» με τη δική της φωνή, απολαμβάνοντας τη βραδιά με την ψυχή της.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν μπόλικο χιούμορ:

• «Να τραγουδάει η απόλυτη “Μην ψάχνεις την αγάπη” και να απαντάει η θεά Νικολούλη “Θα στη βρω εγώ την αγάπη που ψάχνεις κούκλα μου”».

• «Σημασία έχει ότι δεν φορά κόκκινα».

• «Έχει πάει για έρευνα, δεν είναι αυτό που νομίζετε… κάποιον ψάχνει».

Η Αγγελική Νικολούλη απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι ξέρει να ζει τη στιγμή και να απολαμβάνει τη μουσική, με το κοινό να την αποθεώνει όχι μόνο για τις τηλεοπτικές της επιτυχίες, αλλά και για την αμεσότητά της.

Δες το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου: