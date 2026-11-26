Στις 26 Ιανουαρίου 2026, πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ενώ εργάζονταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Στις 26 Νοεμβρίου, ακριβώς δέκα μήνες μετά, το «MEGA Stories» και η Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφουν στα Τρίκαλα και συναντούν τις οικογένειές τους.

Με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου να έχει αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, παιδιά και συγγενείς των θυμάτων μιλούν για όσα γνωρίζουν και όσα περιμένουν ακόμη να μάθουν. Κυρίως, όμως, μιλούν για τις ίδιες τις γυναίκες: τη ζωή τους, τη δουλειά τους, τα σχέδιά τους. Και για την καθημερινότητα που συνεχίζεται χωρίς εκείνες, ενώ η αναζήτηση των ευθυνών και η δικαστική διαδικασία παραμένει ανοιχτή.

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Ο Άγγελος Λιάκος μιλά για τη μητέρα του, Σταυρούλα Μπουκουβάλα και η Ελένη Κατιδιώτη για τη δική της μητέρα, Αγάπη Μπουνόβα. Ο Τριαντάφυλλος Τέλλιος, συγγενής της Αναστασίας Νάσιου, καταθέτει τη δική του μαρτυρία. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, οι γυναίκες που γνωρίσαμε στις φωτογραφίες των ειδήσεων αποκτούν ξανά την ταυτότητά τους πέρα από τις συνθήκες του θανάτου τους: τις συνήθειες, τις επιθυμίες και τη θέση τους μέσα στην οικογένεια.

Ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, μιλά για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τα ερωτήματα που θέτει η υπόθεση για την προστασία των εργαζομένων.

Τι γνώριζαν οι συγγενείς για τις συνθήκες στο εργοστάσιο; Ποια ενημέρωση και ποια στήριξη είχαν μετά την έκρηξη; Τι περιμένουν σήμερα από τη Δικαιοσύνη; Και τι σημαίνει δικαίωση για μια οικογένεια που πρέπει να συνεχίσει χωρίς τον άνθρωπό της;

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Ηλιάνα Δανέζη, Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: No Names Filming Team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου



#MegaStories



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