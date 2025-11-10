Το απόλυτο jet set συγκεντρώθηκε το Σάββατο στο Μπέβερλι Χιλς για να γιορτάσει τα 70ά γενέθλιά της η Κρις Τζένερ. Η «Momager» των Kardashians διοργάνωσε ένα λαμπερό πάρτι με θέμα εμπνευσμένο από τον Τζέιμς Μποντ (007) – λογοπαίγνιο με τον αριθμό των γενεθλίων της – σε μια πριβέ εκδήλωση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε σε έναν χώρο που από μόνος του προκαλεί δέος, την έπαυλη αξίας 165 εκατ. δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες.

Η λίστα των καλεσμένων ήταν πραγματικά εκρηκτική, συνδυάζοντας το Χόλιγουντ, τον επιχειρηματικό κόσμο και τη μουσική βιομηχανία. Ανάμεσα στους πλέον πολυσυζητημένους παρευρισκόμενους ήταν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σάσεξ είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ξανά την Όπρα Γουίνφρεϊ και τη φίλη της, Γκέιλ Κινγκ.

Φυσικά, η οικογένεια της εορτάζουσας έκλεψε την παράσταση, με την κάθε κόρη να τιμά το 007 θέμα με την υπογραφή του προσωπικού της στυλ.

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ μέσα σε ένα σέξι, σούπερ αστραφτερό μοβ φόρεμα, ανοιχτό στην πλάτη, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της.

Επιπλέον, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν υιοθέτησε ένα νέο look με αφέλειες και φόρεσε ένα εντυπωσιακό σύνολο με διάφανα μακριά γάντια.

Άλλοι λαμπεροί καλεσμένοι που έδωσαν το παρών ήταν η Αντέλ (με μπροκάρ μαύρο φόρεμα), η Μιράντα Κερ, η Μπρουκ Σιλντς, ο Βιν Ντίζελ, η Πάρις και η Νίκι Χίλτον, επιβεβαιώνοντας πως η Κρις Τζένερ ξέρει να διοργανώνει πάρτι που μένουν στην ιστορία.

