Χριστίνα Παππά: «Η γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα απελάθηκε από τη χώρα μας – Φοβήθηκα»

Η Χριστίνα Παππά μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Μύκονο, αλλά και για τη δικαστική περιπέτεια που βίωσε με μια γυναίκα την οποία αρχικά προσπάθησε να βοηθήσει. Η γνωστή επιχειρηματίας εξομολογήθηκε πως ένιωσε μεγάλο φόβο όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και άρχισε να δέχεται απειλητικά μηνύματα.

Η κατάσταση αυτή έλαβε τέλος όταν οι αρχές εντόπισαν τη συγκεκριμένη γυναίκα και προχώρησαν στην απέλασή της από τη χώρα. Η Χριστίνα Παππά τόνισε πως δεν θέλησε να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά προτίμησε να απευθυνθεί αμέσως στην αστυνομία για να προστατεύσει τον εαυτό της.

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Όλα όσα αποκάλυψε η Χριστίνα Παππά

«Την πιάσανε, τη στείλανε στη χώρα της, την απελάσανε. Ήταν επικίνδυνο λίγο αυτό, αλλά ξεπεράστηκε. Δεν μίλησα μαζί της, ούτε ήθελα. Από τη στιγμή που είδα κι εγώ κάποια μηνύματα… πήγα μόνο στην αστυνομία και that’s it.

Φοβήθηκα γιατί είμαι τόσο αγνή και καθαρή μες στο μυαλό μου, αγαθή να το πω έτσι, που την έβαλα στο αυτοκίνητό μου, την πήγα στο σπίτι. Μετάνιωσα που το έκανα», είπε η Χριστίνα Παππά για το τέλος της περιπέτειάς της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Θυμίζουμε ότι η γνωστή επιχειρηματίας και ηθοποιός βίωσε μια έντονη δικαστική και αστυνομική περιπέτεια, η οποία ξεκίνησε από μια πράξη αλτρουισμού και ανθρωπιάς στη Μύκονο.

Βλέποντας μια νεαρή γυναίκα από την Αγγλία να κρυώνει και να βρίσκεται σε δεινή θέση, η Χριστίνα Παππά της πρόσφερε ένα μπουφάν, τη μετέφερε με το αυτοκίνητό της και της παραχώρησε ένα δωμάτιο για να μείνει.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια απουσίας της στην Αθήνα, η επιχειρηματίας φρόντιζε κρυφά να της στέλνει φαγητό για περίπου είκοσι ημέρες. Η κατάσταση όμως εκτροχιάστηκε όταν ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα κοιμόταν σε χωράφια, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε ψευδώς το όνομά της, ισχυριζόμενη στην τοπική κοινωνία ότι εργάζεται για λογαριασμό της.

Όταν η Χριστίνα Παππά της ζήτησε να αποχωρήσει από το δωμάτιο και να σταματήσει να εμπλέκει το όνομά της, η γυναίκα αντέδρασε με ακραία επιθετικότητα, στέλνοντάς της απειλητικά μηνύματα. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα υπήρχαν βαριές εκφράσεις όπως «θα πεθάνεις» και «θα καείς στην κόλαση», προκαλώντας τρόμο στην επιχειρηματία, η οποία φοβήθηκε ακόμα και για την ίδια της τη ζωή.

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Η Χριστίνα Παππά προσέφυγε άμεσα στην αστυνομία καταθέτοντας τα σχετικά στοιχεία και τελικά οι αρχές κινήθηκαν γρήγορα, εντόπισαν τη γυναίκα και την απέλασαν από την Ελλάδα.