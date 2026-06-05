Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του, περνώντας μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή βραδιά. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ επέλεξε να έχει στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και καλούς φίλους για να υποδεχτεί τη νέα του χρονιά.

Μετά το τέλος της γιορτής, ο ίδιος μοιράστηκε μια αναμνηστική φωτογραφία από το πάρτι στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και θέλησε να στείλει ένα δημόσιο «ευχαριστώ» σε όλους όσους του ευχήθηκαν και βρέθηκαν κοντά του.

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«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους στο τραπέζι των γενεθλίων μου», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Η φωτογραφία από το πάρτι για τα γενέθλιά του:

Το εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 5 μέρες νοσηλείας

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά από πενθήμερη νοσηλεία. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ είχε εισαχθεί στο «Ασκληπιείο» της Βούλας για προληπτικούς λόγους, ύστερα από ένα προγραμματισμένο check-up.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε πλήρη βελτίωση, με τον διοικητή του νοσοκομείου να επιβεβαιώνει πως οι εξετάσεις του είναι εξαιρετικές.

Για το ευχάριστο γεγονός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, αποκαλύπτοντας πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέστρεψε στο σπίτι του ήδη από το απόγευμα της Τρίτης.

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Όπως εξήγησε αναλυτικά, όλες οι κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σημαντική βελτίωση και πλήρη επαναφορά των δεικτών στα φυσιολογικά επίπεδα.

«Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος. Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση», είπε για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

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