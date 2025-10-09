Κρις Τζένερ: Έγινε ξανθιά – Η ανατρεπτική και τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της (pics & vid)

Μία άκρως ανατρεπτική και τεράστια αλλαγή αποφάσισε να κάνει στην εμφάνισή της η Κρις Τζένερ, αφήνοντας άφωνους τους εκατομμύρια followers της. Η «μαμάτζερ» του διάσημου τηλεοπτικού clan εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου με platinum ξανθά μαλλιά, προκαλώντας «πανικό» στα social media.

Η ανατρεπτική μεταμόρφωση αποκαλύφθηκε μέσω αναρτήσεων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο πλευρό της Κρις Τζένερ βρισκόταν ο διάσημος hairstylist των σταρ, Chris Appleton, ο οποίος επιμελήθηκε το εντυπωσιακό νέο look.

Το βίντεο ξεκινά με την Κρις Τζένερ τυλιγμένη σε μια λευκή πετσέτα και φορώντας ένα απλό καφέ φούτερ, κρατώντας την αγωνία του κοινού. Στο τέλος, η αποκάλυψη της ριζικής αλλαγής: το χαρακτηριστικό της σκούρο κοντό μαλλί αντικαταστάθηκε από ένα φωτεινό, σχεδόν λευκό, ξανθό.

Η αλλαγή αυτή, αν και πρωτοποριακή, δεν είναι η πρώτη για την Κρις Τζένερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη της ξανθιά εμφάνιση είχε γίνει στις αρχές του 2018.

Το νέο της χρώμα μαλλιών απέσπασε χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις, επιβεβαιώνοντας πως, ακόμα και στα 69 της χρόνια, η Κρις Τζένερ παραμένει ένα από τα πρόσωπα που καθορίζουν τις εξελίξεις στα social media και τη μόδα.

