Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Η επανασύνδεση και οι κοινές τους διακοπές στα νησιά

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τους την κρίση που πέρασε η σχέση τους και απολαμβάνουν ξανά όμορφες στιγμές μαζί, με το φετινό Καλοκαίρι να τους βρίσκει σε αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς. Στις αρχές του Καλοκαιριού το ζευγάρι είχε περάσει μια κρίση, με αποτέλεσμα να πάρει για λίγο αποστάσεις. Μετά από ένα διάστημα ωστόσο, έγιναν ξανά ζευγάρι επιλέγοντας να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία στη σχέση τους.

Η επανασύνδεσή τους έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μύκονο. Οι κοινές τους εμφανίσεις και τα τρυφερά στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός έδειξαν πως το ζευγάρι είχε αφήσει πίσω του την προηγούμενη ένταση και περνούσε και πάλι χρόνο μαζί. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μύκονο, συμπεριλαμβάνοντας σε μία από αυτές και τη Δανάη Βαρθολομάτου.

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Μετά τη Μύκονο, οι καλοκαιρινές εξορμήσεις συνεχίστηκαν. Αυτή την περίοδο οι δυο τους βρίσκονται στην Κέρκυρα, όπου συναντήθηκαν μεταξύ άλλων και με την Σίσσυ Χρηστίδου. Έτσι παρά τη μικρή αναστάτωση που προηγήθηκε στη σχέση τους, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου φαίνεται πως έχουν βρει ξανά τις ισορροπίες τους και συνεχίζουν το καλοκαίρι τους μαζί.