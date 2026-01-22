Φωτεινή Αθερίδου: Αρνήθηκε να απαντήσει για τον χωρισμό του πατέρα της από τη Σμαράγδα Καρύδη (vid)

Η Φωτεινή Αθερίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» με αφορμή το νέο θεατρικό έργο που υπογράφει σεναριακά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει τον χωρισμό του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη, από τη Σμαράγδα Καρύδη.

«Είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω γράψει αυτό το έργο. Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν σταματήσει. Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες. Όλα λειτούργησαν. Αλλά δεν είναι ότι το αποκλείω να μου ξανασυμβεί», αποκάλυψε αρχικά η ηθοποιπός.

Στη συνέχεια, η Φωτεινή Αθερίδου εξομολογήθηκε: «Ο γιοι μου είναι 6,5 και 3 ετών. Τα παιδιά με βοηθάνε να μην ασχολούμαι τόσο με τον εαυτό μου, να μην προλαβαίνω να ασχοληθώ. Έχουμε περάσει κρίση με τον σύζυγό μου, αλλά όχι τώρα. 7 χρόνια είμαστε μαζί και βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε στο τέλος».

«Τώρα θα σταματήσει η συνέντευξη αυτή», η Φωτεινή Αθερίδου, αρνούμενη να τοποθετηθεί για τον χωρισμό του πατέρα της από την Σμαράγδα Καρύδη.

