Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: «Έχω σταματήσει να τρώω ζάχαρη – Τον πρώτο μήνα έβλεπα στον ύπνο μου εφιάλτες»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε τη Δευτέρα 27/4 ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, παραχωρώντας μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξαιρετική φυσική του κατάσταση, εστιάζοντας στη μεγάλη αλλαγή που έκανε στον τρόπο ζωής του.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έχει κόψει οριστικά τη ζάχαρη εδώ και έναν χρόνο, μια απόφαση που αρχικά τον δυσκόλεψε αρκετά. Όπως εξομολογήθηκε, κατά τον πρώτο μήνα της αποχής του έβλεπε μέχρι και εφιάλτες στον ύπνο του εξαιτίας της έλλειψης γλυκών.

Όλα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

«Τώρα έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου τα… κριτσίνια, οτιδήποτε… Ό,τι φαίνεται μη φυσικό, δεν το τρώω. Τον πρώτο μήνα που το σταμάτησα, κάθε μέρα στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες ότι τρώω γλυκό. Γιατί έτρωγα πάρα πολλά γλυκά. Απλώς έτρωγα γλυκά και μετά έτρεχα 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή έλεγα “θα φάω πέντε πάστες και θα πάω να τρέξω”. Τις έκαιγα.

Εντάξει, το θέμα είναι η υγεία μέσα μας, όχι πώς φαίνεται απ’ έξω. Οπότε έλεγα: ας φάω τώρα τρεις πάστες, θα πάω να τρέξω. Και δεν είναι μόνο τρεις πάστες, θα φας και μια σοκολάτα, θα φας και ένα τσουρέκι, θα φας και κάτι άλλο…Τώρα που έχω σταματήσει τη ζάχαρη, και θέλω λίγο να ακουστεί αυτό, αν κάτι ακουστεί ας είναι αυτό.

Μέχρι τα 23 είχα μάθει από τους γονείς μου να τρώω νερόβραστα, ψητά, όχι τηγανητά, καταλαβαίνεις. Και ο πατέρας μου είναι 76 χρονών τώρα, περπατάει 10 χιλιόμετρα μέρα, είναι κομμάτια, και δεν παίρνει ούτε ντεπόν. Θέλω να πω ότι, επειδή έχει μάθει κι αυτός να τρώει έτσι…Από πάνω είχαμε κι έναν φούρνο, και ερχόταν κάθε μέρα και μου έλεγε “φάε γλυκό” ξέρεις.

Και έλεγα “φύγε, φύγε, φύγε”. Και μετά από ενάμιση μήνα Γιώργο, αλήθεια σου λέω, κάτι έγινε, ένα τσακ…Λιπαρά τρώω πάρα πολλά! Όχι όμως τηγανητά, όχι κορεσμένα, και όχι trans λιπαρά, τα οποία μένουν στο σώμα σου και δε διασπώνται πότε», αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Θυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας συμμετέχει φέτος στο αγαπημένο σόου μεταμορφώσεων, το “Your Face Sounds Familiar” στον ANT1.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σεζόν μεταμορφώθηκε στον Axl Rose των Guns N’ Roses, ερμηνεύοντας το “Sweet Child O’ Mine” και κέρδισε την υψηλότερη βαθμολογία της βραδιάς.