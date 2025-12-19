Η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησε το δυναμικό της ξεκίνημα στον κόσμο της μόδας, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με το παιδικό brand 5226 Kids. Η παρουσίαση της limited συλλογής loungewear, που φέρει την προσωπική της υπογραφή, έλαβε χώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του χώρου.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η ίδια η δημιουργός, η οποία παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις στις κάμερες, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό εγχείρημα, ενώ αποκάλυψε και πτυχές από το πώς προγραμματίζει να περάσει τις φετινές γιορτές με τον αγαπημένο της καλλιτέχνη.

Όλα όσα είπε η Αλεξάνδρα Νίκα

«Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν όσο ήμουν στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί. Τον Κωνσταντίνο τον συμβουλεύομαι γενικά για όλα, γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει», δήλωσε αρχικά η Αλεξάνδρα Νίκα.

«Τις γιορτές θα τις περάσουμε οικογενειακά. Ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε όπως μπορούμε. Όποτε έχω αντοχές, γιατί δεν κοιμάμαι πολύ, πηγαίνω να τον δω στο μαγαζί», κατέληξε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού.

