Καλεσμένος στο vidcast της Γιώτας Τσιμπρικίδου στον ΡΥΘΜΟ 9.49, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε με συγκίνηση για τον γιο του, Βασίλη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως ο ερχομός του παιδιού του έδωσε νέο, ουσιαστικό νόημα στη ζωή του.

Παράλληλα με την αναφορά στην πατρότητα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και στο πώς ισορρωπεί ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική του ευτυχία.

Όλα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός

«Καλύτερα να μην μοιραστώ αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον γιατί, ξέρεις, πολλές φορές είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι. Αλλά αν δεν σκεφτείς και ακραία, δεν θα φτάσεις και πουθενά», ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Το παιδί με άλλαξε από την άποψη ότι απέκτησε ουσιαστικό νόημα η ζωή μου, έτσι; Δηλαδή δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, το να μπορείς να πιάνεις αγκαλιά το δικό σου παιδί… Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω το “μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου“», εξομολογήθηκε για τον γιο του ο τραγουδιστής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: