Κωνσταντίνος Αργυρός: Αυτό είναι το νέο επαγγελματικό του βήμα – Πού επένδυσε 90.000 ευρώ

Σε μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην καριέρα του προχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένας ιδιαίτερα οξυδερκής επιχειρηματίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο δημοφιλής καλλιτέχνης υλοποίησε προ τριημέρου ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα, ανοίγοντας τη δική του προσωπική δισκογραφική εταιρεία.

Η έδρα και τα οικονομικά στοιχεία

Η νέα εταιρεία έχει την έδρα της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε κτίριο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στις 90.000 ευρώ. Όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο με ποσοστό 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στον Γιώργο Αρσενάκο, τον CEO της Panik Records.

Όπως ξεκαθαρίστηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η κίνηση αυτή δεν σηματοδοτεί την αποχώρηση των δύο ανδρών από την Panik Records, καθώς η δέσμευσή τους με την εταιρεία παραμένει ισχυρή και προβλέπεται από τα υφιστάμενα συμβόλαιά τους.

Ο βασικός στόχος του Κωνσταντίνου Αργυρού πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι η απόκτηση του πλήρους ελέγχου και των δικαιωμάτων των τραγουδιών του, διασφαλίζοντας έτσι την καλλιτεχνική και οικονομική του αυτονομία για το μέλλον.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε μάλιστα την επιχειρηματική δεινότητα του τραγουδιστή, επισημαίνοντας πως τα έσοδα που σημειώνει ετησίως αποδεικνύουν πως κάθε του βήμα είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και άκρως αποδοτικό.

