Κωνσταντίνος Αργυρός: «Ο γιος μου αναγνωρίζει τη φωνή μου και λέει “μπαμπά”»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση του με τον γιο του, αποκαλύπτοντας ότι πλέον ο Βασίλης είναι ενός έτους και μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή του όταν ακούει κάποιο από τα τραγούδια του και λέει τη λέξη «μπαμπά».

Στην εκπομπή της Super Κατερίνα βρέθηκε τηλεφωνικά την Τετάρτη (24/12) ο γνωστός τραγουδιστής και μίλησε για τον γιο του. Επίσης ο Κωσταντίνος Αργυρός αφού έστειλε ευχές σε όλον τον κόσμο, αποκάλυψε ότι παίζει στο σπίτι πιάνο μαζί με το παιδί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τρομερό. Αρχίζει και καταλαβαίνει τη φωνή μου στα τραγούδια μου. Τώρα είναι στο όριο αυτή τη στιγμή που αρχίζει και καταλαβαίνει, αλλά υπάρχουν στιγμές που ακούει κάποιο τραγούδι και λέει “μπαμπά”», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ “χρόνια πολλά” σε όλο τον κόσμο. Να έχουν υγεία πάνω απ’ όλα. Πραγματικά αυτό που έχει αξία είναι οι απλές καθημερινές στιγμές. Να είμαστε κοντά στην οικογένειά μας, να είμαστε αγαπημένοι. Όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλεγγύη. Όπου μπορούμε ο καθένας να βοηθάει τον συνάνθρωπό του, άσχετα από το τι έχει συμβεί, από το τι έχει γίνει.

Επίσης αυτό που θέλω είναι να εξελίσσομαι στη δουλειά μου. Να πω ότι περνάμε και φανταστικά με Δέσποινα Βανδή φέτος στο Κέντρο Αθηνών», είπε στη συνέχεια, στέλνοντας τρυφερές ευχές σε όλους.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερωτήθηκε αν το μωρό του κλαίει… φάλτσα και απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο.

«Ακόμα δεν έχω… αντίληψη, αλλά ξέρεις, του παίζω συνέχεια πιάνο εδώ πέρα στο σπίτι και έρχεται και αυτός και κοπανάει τα πλήκτρα», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.