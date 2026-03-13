Κλαυδία: Πώς σχολίασε την συμμετοχή του Akyla στην Eurovision 2026 – «Μου αρέσει πάρα πολύ»

Η Κλαυδία, σε μια συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε για τη δική της ανεξίτηλη εμπειρία από τη σκηνή της Eurovision, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με θέρμη τον φετινό μας εκπρόσωπο, τον Akyla.

Η τραγουδίστρια, που κέρδισε τις εντυπώσεις με τη δική της παρουσία στον διαγωνισμό, αναφέρθηκε με νοσταλγία στις στιγμές που έζησε, τονίζοντας πως κάθε φορά που ακούει την Αστερομάτα, οι αναμνήσεις ζωντανεύουν μέσα της.

«Τραγουδάνε τ’ αστερώματα και αναβιώνω όλη αυτή την ανάμνησή μου τη Eurovision, η οποία για μένα είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη στήριξη και την αγάπη που μου έστελνε ο κόσμος στα μηνύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κλαυδία αποκάλυψε μάλιστα πως η πορεία της προς τον διαγωνισμό δεν ήταν μια απλή υπόθεση, καθώς είχε καταθέσει πρόταση για πρώτη φορά το 2023, χωρίς όμως αποτέλεσμα τότε.

«Είχα καταθέσει για πρώτη φορά το ’23 για Eurovision. Δεν περίμενα ότι το ’25 τελικά θα έρθει η στιγμή μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε ο ρόλος μου και δεν είχα καθόλου άγχος», ανέφερε η νεαρή τραγουδίστρια.

Πώς σχολίασε την συμμετοχή του Akyla στην Eurovision 2026

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision 2026, η Κλαυδία σχολίασε: «Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τον ήξερα σαν καλλιτέχνη πριν από τη Eurovision. Μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό παιδί και του αξίζει όλο αυτό. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του».