Akylas: Θα δούμε την μητέρα του στη σκηνή της Eurovision 2026; Τι αποκάλυψε για την εμφάνισή του

Ο Akylas εμφανίστηκε χθες στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ για την πρώτη επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού «Ferto» που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026. Αμέσως μετά, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού και το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί.

Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε επίσης στη μητέρα του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ιδιαίτερη αποκάλυψη σχετικά με την παρουσία της στη σκηνή του διαγωνισμού.

Τι αποκάλυψε για την σκηνική του εμφάνιση

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς, τόσες μέρες, να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια. Μπορώ να πω έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί.

Τι να πω, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά. Βγήκε τέλειο όλο, η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, να είναι έκπληξη. Αλλά τώρα νομίζω θα βγουν διάφορες έτσι φήμες. Όχι εντάξει, η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως, αν το πάρουμε», δήλωσε ο Ακύλας.

Αποκαλύφθηκε το βιντεοκλίπ του «Ferto»

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε χθες, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.

Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.

Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Σε αυτούς που πίστεψαν σε εμάς όταν δεν υπήρχε τίποτα.

Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, καθώς και στα παιδιά που προσπαθούν να τους το ανταποδώσουν.

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.