ΕΦΚΑ: Σε απεργιακό κλοιό μετά την ένοπλη επίθεση σε υποκατάστημα στον Κεραμεικό

Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ προχωρά στην προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (28/04) σε υποκατάστημα του Κεραμεικού και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος ο οποίος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος, λίγο μετά της 10:30 το πρωί της Τρίτης πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε τον υπάλληλο στο πόδι. Έπειτα μετέβη με ταξί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισήλθε σε γραφείο του ισόγειου και τραυμάτισε τέσσερα ακόμη άτομα. Ο δράστης τελικά συνελήφθη στην Πάτρα, λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ

«Κατόπιν της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κεντρικού Τομέα της Αθήνας (Κεραμεικού), κατά την οποία είχαμε και τον τραυματισμό συναδέλφου μας συμβασιούχου των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, η Ομοσπονδία μας κηρύσσει 24ώρη απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου 2026.

Οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και την Διοίκηση του φορέα, όπως διασφαλίσουν την σωματική ακεραιότητα του συνόλου των υπαλλήλων του αλλά και όσων προσέρχονται στις υπηρεσίες του οργανισμού, με όλα εκείνα τα αναγκαία μέσα καθώς και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να μην ξαναζήσουμε ανάλογες δραματικές στιγμές, όπως αυτές που βίωσαν οι συνάδελφοί μας στον Κεραμεικό.

Επιτέλους, δεν γίνεται οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ να γινόμαστε αδιαμαρτύρητα ο σάκος του μποξ και τα εξιλαστήρια θύματα της υποστελέχωσης και των προβλημάτων γραφειοκρατίας που ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση.

Ο κάθε υπεύθυνος κι αρμόδιος ας αναλάβει τις ευθύνες του!

Εκφράζουμε την στήριξη και συμπαράστασή μας στον τραυματισμένο μας συνάδελφο κι ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Απαιτούμε:

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ

Καλούμε τους συναδέλφους μας σε καθολική και δυναμική συμμετοχή στην 24ώρη απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου και στην συγκέντρωση που θα υπάρξει στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29, Αθήνα) στις 12:00, καθώς και στις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν ανά την επικράτεια οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοί μας».