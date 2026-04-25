Akylas: “Θέλαμε να προκαλέσουμε στο promo tour της Eurovision”

Στο promo tour του «Ferto» ενόψει της Eurovision Song Contest 2026, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική και τα σχόλια στα social media, αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων– ο Akylas στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live, το Σάββατο (25/04), στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο Akylas: “Οι πιο εκκεντρικές εμφανίσεις είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πολύ για το promo tour γιατί ο στόχος μας ήταν να μην περάσουμε αδιάφοροι. Το θέμα ήταν να προκαλέσουμε. Είτε μας πουν “ωραία, αυτά τα ρούχα” είτε μας πουν “καλά, τι φοράει αυτός ο κλόουν;” είναι θετικό γιατί μας συζητάνε” δήλωσε, αρχικά, ο νεαρός τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Όσο μπορώ ακούω τις κριτικές. Ακόμη και στο “Sing for Greece” δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μπει και είχα διαβάσει σχόλια από την πρώτη εμφάνιση στον ημιτελικό, που έλεγαν ότι δεν είχα πολλή ενέργεια.”

“Εκεί τρελάθηκα, ήμουν σε φάση “τέλος, θα ‘χω περισσότερη ενέργεια”. Ήμουν εκεί δυο βράδια μέχρι τον τελικό και έκανα πρόβες στο σπίτι μου, με το μικρόφωνο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, Akylas στις νέες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Το video clip του «Ferto» ξεχωρίζει για τη μοντέρνα και έντονη αισθητική του, με γρήγορο ρυθμό και διαδοχικές εναλλαγές πλάνων. Ο Akylas κυριαρχεί στο πλάνο, αποδίδοντας με ένταση τον ρυθμό και τη δυναμική του κομματιού. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν και τα βασικά του πλεονεκτήματα ενόψει της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision.