Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο – Η μακροσκελής ανάρτηση ανήμερα των γενεθλίων της

Με τον πιο δυνατό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της η Κιμ Κίλιαν, η οποία αποκάλυψε πως βγήκε νικήτρια από τη σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, η ίδια θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της την προσωπική της νίκη, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη της συγκινητική ανάρτηση στις 7 Ιουλίου, όταν είχε ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο των χημειοθεραπειών. Τότε είχε κάνει λόγο για δύο ημερομηνίες που δεν θα ξεχάσει ποτέ: την 17η Φεβρουαρίου, ορόσημο της έναρξης της θεραπείας, και την 7η Ιουλίου, την ημέρα που «έκλεισε αυτό το κεφάλαιο».

Τι έγραψε η Κιμ Κίλιαν στο Instagram

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα. Επίσημα: Cancer Free!

Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο — εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.

Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε «διαφορετικούς» μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου.

Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να «το» βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.

Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε — είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν. KIM» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό η Κιμ Κίλιαν.