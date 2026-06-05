Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,65% – Στα 240,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στις ευρωαγορές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65 %.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.377,11 μονάδες (+1,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,72%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.548.771 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,69%), της Eurobank (+1,64%), της Σαράντης (+1,20%) και της ΔΕΗ (+1,03%).

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Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-0,24%), της Πειραιώς (-0,23%), του ΟΤΕ (-0,17%) και του ΟΛΠ (-0,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.675.040 και 4.734.957 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,02 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 31,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 47 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+10,92%) και Fourlis (+3,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,45%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,33%).

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Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: