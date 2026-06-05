Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,65% – Στα 240,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στις ευρωαγορές.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65 %.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.377,11 μονάδες (+1,56%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,72%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,08%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,7 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.548.771 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,69%), της Eurobank (+1,64%), της Σαράντης (+1,20%) και της ΔΕΗ (+1,03%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-0,24%), της Πειραιώς (-0,23%), του ΟΤΕ (-0,17%) και του ΟΛΠ (-0,13%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.675.040 και 4.734.957 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,02 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 31,24 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 47 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+10,92%) και Fourlis (+3,01%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,45%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,33%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR:10,1800 +0,39%
- ALLWYN:13,5100 +0,97%
- ΚΥΠΡΟΥ:9,4750 +0,26%
- METLEN:40,9000 +0,34%
- OPTIMA:10,1900 +0,10%
- ΤΙΤΑΝ: 49,6000 +0,61%
- ALPHA BANK: 3,7080 +0,22%
- AEGEAN AIRLINES: 12,1300 +0,08%
- VIOHALCO: 20,8500 -0,24%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,8600 +0,37%
- ΔΑΑ:10,2800 +0,98%
- ΔΕΗ: 21,5600 +1,03%
- COCA COLA HBC:49,9500 +0,10%
- ΕΛΠΕ: 10,3000 αμετάβλητη
- ELVALHALCOR: 5,1700 +0,39%
- ΕΘΝΙΚΗ: 14,7200 +2,69%
- ΕΥΔΑΠ: 10,5800 +0,38%
- EUROBANK: 3,8930 +1,64%
- LAMDA DEVELOPMENT: 6,2200 +0,48%
- MOTOR OIL: 39,9400 +0,15%
- JUMBO: 23,0000 +0,70%
- ΟΛΠ:39,0000 -0,13%
- ΟΤΕ: 18,1200 -0,17%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6800 -0,23%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,2400 +1,20%
πηγή στην Google
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